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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ile bir araya geldiği programda konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün anlamlı bir fırsattır." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."

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