Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 31.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'ni ziyaret ederek yangından etkilenen vatandaşlara tek tek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.


Buradaki vatandaşlardan yangın sırasında yaşadıklarını dinleyen Erdoğan, yangında zarar gören konutların yenileneceğini ifade etti.

Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen 4,5 yaşındaki Rukiye adlı kız çocuğu ile de bir süre ilgilendi.

Vatandaşlara hitap eden Erdoğan'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 22 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti
Tayland'da Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
Fransa'da 'Kovid-19 aşısı zorunluluğu' ve 'sağlık ruhsatı' karşıtları meydanları doldurdu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir

Erdoğan'dan olimpiyat şampiyonu Gazoz'a tebrik: Gözlerim yaşlı olarak o son oku atmanı izledim

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan '12. Kazan Summit 2021' zirvesi için mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan '12. Kazan Summit 2021' zirvesi için mesaj gönderdi