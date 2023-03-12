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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkhan, Samandağ ve Defne'de depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan, Samandağ ve Defne ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Mümin Altaş  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkhan, Samandağ ve Defne'de depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Ankara

Erdoğan, Kırıkhan Stadyumu yanında kurulan çadır kente gelişinde vatandaşlar ve çocuklar tarafından karşılandı.

Çadır kentte kalan Çeşminaz Teyze'yi ziyaret eden Erdoğan, Çeşminaz Teyze'nin kurulacak konteyner kente yerleştirilmesi için Sağlık Bakanı Koca'ya talimat verdi.

İstanbul'dan getirdiği hediyeyi Çeşminaz Teyze'ye takdim eden Erdoğan, ziyaret ettiği çadırlardaki depremzedelerin aile, ev, sağlık ve çocukların eğitim durumlarına ilişkin bilgi aldı, ardından Samandağ'a geçti.

Burada da çadır kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocukları sevdi.

Erdoğan, Defne ilçesinde konteynerlerden oluşan sahra hastanesini ziyaret etti. Tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, çalışmalara ilişkin doktorlar ve Bakan Koca'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan gelen konteynerlerden kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti’nde de incelemelerde bulundu.

Konteyner kentte kalan küçük bir kız çocuğunun "Bizim evimiz yıkıldığı için buraya geldik." sözleri üzerine Erdoğan, "Size yeni ev yapacağız, oraya geçeceksiniz." dedi.

Ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkhan, Samandağ ve Defne'de depremzedeleri ziyaret etti
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