Hatay Arsuz'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 74 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay
Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Tülek ve Avcılarsuyu mahallelerinde yapımı süren 74 konutluk projeyi yerinde inceledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, örnek daireleri gezdi.
Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Masatlı, çocuklara hediye verdi.
Vali Masatlı, afetlere dayanıklı ve modern tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına önem taşıdığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.