Dolar
39.74
Euro
46.18
Altın
3,328.27
ETH/USDT
2,418.50
BTC/USDT
107,055.00
BIST 100
9,433.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Lahey

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile toplantının yapılacağı salonda bir süre ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre görüştü.

Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kore Savaşı'na tanıklık eden fotoğraflar ve kayıtlar o döneme ışık tutuyor
Bakan Göktaş: Kadınlarla ilgili vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz
Hatay Arsuz'da kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Brekelmans ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Rutte yüzde 5'lik yeni hedefin kabul edileceğini düşünüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Kadın girişimci üniversite sıralarında kurduğu şirketle teknoloji geliştirip satıyor

Kadın girişimci üniversite sıralarında kurduğu şirketle teknoloji geliştirip satıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet