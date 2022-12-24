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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Sertifika Töreni'nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeleri pazartesi günü milletimizle paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız." dedi.

24.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjdeleri pazartesi günü milletimizle paylaşacağız Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Erzurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'la bölgede yeni bir dönemin temellerini atıyoruz. Ermenistan'ın barış, güvenlik, huzur istikametinde mesafe almasıyla işler daha da hızlanacaktır." dedi.

"Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama meydan er meydanı olacak." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi müktesepleri darbecilere, vesayetçilere, arkası karanlık odaklara dayanarak iktidar yolu aramaktan ibaret olanlarla mertçe bir yarış yapılamıyor. Seçimler için kurulan fiskos masasında aylardır ne sinsi pazarlıklar yaptılar. Amaç Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı devirmek, yerine ne koyacaklar belli değil. Yurt dışına gidip ekonomiyi tefecilere, terör örgütü uzantılarıyla masa altında el sıkışıp güvenliği onlara teslim etme sözü verdiler."

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