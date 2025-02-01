Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,255.10
BTC/USDT
101,933.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Serbest bırakılan Filistinli esirler, Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından aileleri ile buluşuyor İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü.

Mustafa Güngör  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

İzmir

Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde, tanışmak için kendisini bekleyen Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı Belediyesini ziyaret etti
Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup

Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet