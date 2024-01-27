Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,269.10
BTC/USDT
41,710.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜSAP Vizyon Toplantıları 35. Sağlık Zirvesi” programında konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de şehir hastanesi ile bağlantı yollarının açılışının yapılacağı törene katılacak.

Kaan Bozdoğan  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 2 bin 60 yatak kapasiteli, 628 bin metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde 6 ayrı hastane yer alan ve 1301 sismik izolatör bulunan hastane ile 4 kilometrelik bağlantı yolu ve kavşağın da açılışının yapılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum
Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek
İstinaf, TTB Başkanı Fincancı'ya verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını onadı
Diyarbakır'da depremde yıkılan binaya ilişkin davanın firari sanığı İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum

Emine Erdoğan: Alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Kadın taksici, İzmir sokaklarında geceleri direksiyon sallıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet