Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hz. Peygamber Efendimiz veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle, bizler için en güzel örnektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerine selam gönderdiğini, Filistin'in yiğit evlatlarına, Gazze'nin mazlum ve mahzun evlatlarına ülkesi ve milleti adına en derin sevgilerini ilettiğini ifade etti.
Afrika'dan Asya'ya, dünyanın dört bir ucunda bu gecenin manevi ikliminde ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan Mümin yürekleri canıgönülden tebrik eden Erdoğan, "Böylesine anlamlı bir akşamda kalplerimizi buluşturan, ruhlarımızı ve dualarımızı bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdediyorum. Allah'ın selamı Muhammed Mustafa Efendimizin, onun ehlibeytinin, raşit halifelerinin, tüm sahabe-i kiramın üzerine olsun. Sahip oldukları ilimle, hikmetle, irfanla, İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden, İslam'ın çağlar üstü mesajlarını gönüllere nakış nakış işleyen alimlerimize, din büyüklerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilayi kelimatullah yolunda vatanı ve milleti için fedai can eyleyen tüm şehitlerin aziz ruhlarını rahmetle ve tazimle yad edip, vatanın ve ay yıldızlı al bayrağın bekası için bedel ödeyen gazilere şükranlarını sundu.
Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin bir seneidevriyesine daha ulaşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, merhum Mehmet Akif Ersoy'un Veladet-i Nebi'yi anlattığı şiirinden mısraları aktardı.
Erdoğan, "14 asır önce, ayın 14'ü gibi parlayan Peygamber Efendimizi bugün bir kez daha büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyoruz. İnşallah bu gece, salimen vasıl olacağımız taptaze bir şuur ve heyecanla ihya edeceğimiz Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünün farklı köşelerinde ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası'nı her sene farklı bir başlık altında idrak ettiğini aktaran Erdoğan, bu yılki programların temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında icra edilecek programlarla hep birlikte bu müstesna günlerin feyzinden istifade etmeye çalışacağız. Burada öncelikle şu hususun altını çizmek istiyorum: Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir." şeklinde konuştu.
"İzinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır. Bireyler ahlaklı, erdemli, merhametli olduğunda, toplumda da adalet, huzur, emniyet ve refah olur. Şahsiyet inşası, sadece ferdi bir sorumluluk değil aynı zamanda toplumsal bir görevdir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. (Narin Güran cinayeti) Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bu ideolojik bağnazlık son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini, hutbede okunan ayet-i kerimeleri hedef almaya başladılar."
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