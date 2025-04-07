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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu kabul etti.

Duygu Yener  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
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