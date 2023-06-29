Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına göz yumanların emellerine ulaşamayacağını belirterek, "Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'anı Kerim'in yakılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."
"Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme bayram sonrası hızlıca Meclis'e sunulacak"
Erdoğan, konuşmasında, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'in takdirine sunacaklarını da sözlerine ekledi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.