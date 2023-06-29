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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına göz yumanların emellerine ulaşamayacağını belirterek, "Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum." dedi.

Hande İlbeyi Canca  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç'te Kur'anı Kerim'in yakılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

 "Türkiye olarak, tahrik siyasetine de tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."

"Memur maaşlarıyla ilgili düzenleme bayram sonrası hızlıca Meclis'e sunulacak"

Erdoğan, konuşmasında, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'in takdirine sunacaklarını da sözlerine ekledi.

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