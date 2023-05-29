Dolar
20.09
Euro
21.51
Altın
1,947.70
ETH/USDT
1,899.10
BTC/USDT
27,907.00
BIST 100
4,783.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Keçiören semtinde etkili olan dolu yağışı ve sağanak su baskınlarına yol açtı.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü paylaşımı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla onlarca ülkeden Bakan Çavuşoğlu'na mesaj geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla onlarca ülkeden Bakan Çavuşoğlu'na mesaj geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mektubu

Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini ABD Büyükelçiliği önünde kutladı

Moritanyalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini ABD Büyükelçiliği önünde kutladı
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya medyasında geniş yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya medyasında geniş yer aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet