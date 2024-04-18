Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki vahşeti gizleme teşebbüslerine fırsat verilmemeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız." dedi.
Erdoğan, "Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.