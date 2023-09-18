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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı Türkevi’nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha pervasız hale gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha pervasız hale gelecek. Türkiye olarak kartopu gibi büyüyen bu tehlike karşısında tepkimizi ortaya koyuyoruz." dedi.

18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha pervasız hale gelecek Fotoğraf: Murat Kula/AA

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, çoğunlukla Müslümanları hedef alan saldırıların yarın, kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemel olduğunu belirtirek, "Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye'yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları normaldir. Ancak (ABD ile) ortak paydaların daha fazla olduğunu çok sayıda fırsat penceresi olduğunu biliyoruz. (Türkiye-ABD ilişkileri) Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.

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