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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Tacettin Aslan'a fahri doktora tevcih törenine video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen fahri doktora tevcih törenine video mesaj gönderdi.

Büşra Nur Yılmaz   | 24.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Tacettin Aslan'a fahri doktora tevcih törenine video mesaj gönderdi

Çanakkale

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Aslan'a girişimcilik alanında takdim edilen fahri doktora unvanının hayırlı olmasını diledi.

Töreni, Türkiye'nin ve Çanakkale'nin tanınmış iş insanları arasında yer alan Tacettin Aslan'a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin şükran borcunun bir nişanesi olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tacettin Aslan Bey, vatanına ve milletine hizmeti ibadet mesabesinde görmüş Türkiye'nin ve Çanakkale'nin kalkınması için çaba harcamış, hayırseverliğiyle insanımızın gönlünde taht kurmuş, her bakımdan müstesna bir şahsiyettir. İÇDAŞ gibi bir dünya devini ülkemize kazandıran Tacettin Aslan, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına verdiği güçlü destekle de nitelikli insan havuzumuzun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Nitekim bugün, iş ve ticaret hayatımızın farklı alanlarında Tacettin Aslan Bey'in yetişmesine vesile olduğu birçok başarılı yönetici, mühendis ve girişimciye rastlıyoruz. Aynı şekilde Tacettin Bey'in desteğiyle yaptırılan okullardan mezun olan binlerce insanımız, ülkemize ve milletimize hizmet ediyor."

Aslan'a, Türkiye'ye ve Çanakkale'ye yaptığı katkılar için teşekkür eden Erdoğan, "Allah'tan kendisine hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sayın Rektör ve üniversite yönetimini kadirşinaslıkları için tebrik ediyor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin tüm öğrencilerine, hocalarına başarı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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