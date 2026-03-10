Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile karşı tarafın talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emrullah Cesur  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade etti. Ayrıca görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a hukuksuz müdahaleleri, İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a hukuksuz müdahaleleri, İran'ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadıklarını, bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini vurguladı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

