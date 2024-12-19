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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la görüşmesinde, Türkiye'nin terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü, onurlu biçimde döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin istikrara kavuşmasının, bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın D-8 Zirvesi için gittiği Kahire'de Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebileceğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet edeceğini, Suriye'nin bir an önce ayağa kalkmasının tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısıyla gerçekleşebileceğini belirtti."


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