Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.
Bağdat/İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile anlaşmaların imza törenin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantı sonrasında Erdoğan, Sudani ile resmi yemekte bir araya geldi.
Erdoğan, yemeğinin ardından Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Bağdat'ta Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'taki resmi ziyaretleri kapsamında Bağdat'ta yaptığı kabul basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.