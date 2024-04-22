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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Semra Orkan, Mustafa Hatipoğlu  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula - AA

Bağdat/İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile anlaşmaların imza törenin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrasında Erdoğan, Sudani ile resmi yemekte bir araya geldi.

Erdoğan, yemeğinin ardından Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Bağdat'ta Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'taki resmi ziyaretleri kapsamında Bağdat'ta yaptığı kabul basına kapalı gerçekleşti.

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