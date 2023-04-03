Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’nda, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir." diye konuştu.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’na katılıyor https://t.co/OSyOjYqnWQ— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 3, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz." dedi.
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