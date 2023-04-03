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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’nda, "İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." dedi.

03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'umuzu izleyeceğiz." dedi.

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