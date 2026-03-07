Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

Hamdi Dindirek  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Neçirvan Barzani, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.

