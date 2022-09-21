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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi'nde bir araya geldi.-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.

Mümin Altaş   | 21.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.


Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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