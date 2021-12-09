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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti

Zafer Fatih Beyaz   | 09.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.


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