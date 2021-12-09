Cumhurbaşkanı Erdoğan, İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kıran'ı kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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