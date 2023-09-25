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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüştü.

İki lider, görüşmenin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, butona basarak, doğal gaz boru hattının temelini attı.


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