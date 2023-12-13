Dolar
29.06
Euro
31.32
Altın
1,982.48
ETH/USDT
2,172.90
BTC/USDT
41,154.00
BIST 100
7,626.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Zafer Fatih Beyaz  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, saat 15.00'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metrobüsler megakenti taşımakta yetersiz kalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek
Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Yargıtay, darbeci helikopter pilotlarına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan MGK Sekreteri Enkhbayar'ı kabul etti

AK Parti MKYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet