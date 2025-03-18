Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Schoof ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.
Ankara/Rotterdam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere işbirliğini artıracak adımların gelecek süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.
Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.
Hollanda Başbakanı Schoof'a göre Türkiye, Ukrayna'da güvenlik garantilerine katkıda bulunabilir
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Türkiye'nin Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barış için güvenlik garantilerine katkı yapabileceğini belirtti.
Schoof, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptıklarını paylaştı.
Ukrayna'ya sürekli desteğin ve Avrupa’nın güvenliğinin önemini görüştüklerini aktaran Schoof, "Türkiye, Ukrayna'da istikrarlı ve kalıcı bir barışın şartı olan güvenlik garantilerine katkıda bulunmada rol oynayabilir.” ifadesini kullandı.
Schoof, "Ayrıca Suriye'deki durumu ve Gazze'deki savaşa ilişkin endişe verici haberleri de ele aldık. Tüm tarafların ateşkese ve rehine anlaşmasına saygı duyması çok önemli." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.