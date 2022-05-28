Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Mesleki Eğitim Merkezlerimizde yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısının 500 bini geçtiğini, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek olduğunu bildirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 500 bini aştı. Hamdolsun. Hedefimiz, istihdama açılan kapı olarak gördüğümüz Mesleki Eğitim Merkezlerimizde inşallah yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek." ifadelerini kullandı
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Millî Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 500 bini aştı. Hamdolsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2022
Hedefimiz, istihdama açılan kapı olarak gördüğümüz Mesleki Eğitim Merkezlerimizde inşallah yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek. pic.twitter.com/2VAPS53rsS