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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır." dedi.

04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de şehit edilen her 3 kişiden 2'sini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor. Kendilerinden haber alınamayan Gazzeli sayısı, 6 bin 500'ü geçti." dedi.

Erdoğan, "Bunca masumun ölümünü sessizce geçiştirmeye, hatta Hamas bahanesiyle meşrulaştırmaya çalışanların artık insanlığa söyleyecek tek sözleri dahi kalmamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"(BM oylaması) Bir tarafta 'Savaş dursun, daha fazla kan akmasın.' diyen 121 ülke var, diğer tarafta İsrail'in saldırılarına açık çek veren 3-5 ülke var." 

Erdoğan, "Kuruluş gayesi Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı mücadelenin tek ses, tek vücut olarak yürütülmesinde bize önemli bir zemin sunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var mı? Var ama sorarsan yok diyorlar." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde barışa giden yol Filistin Devleti'nin kuruluşundan geçmektedir. Biz barışın temini için garantörlük dahil her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazırız." dedi.

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