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Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Merve Yıldızalp  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı

BORGO EGNAZIA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Oturumun ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani bulundu.

Öte yandan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında bir süre sohbet etti.

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