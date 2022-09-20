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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Mümin Altaş   | 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

20.09.2022


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi

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