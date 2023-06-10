Dolar
23.40
Euro
25.19
Altın
1,960.76
ETH/USDT
1,837.50
BTC/USDT
26,506.00
BIST 100
5,626.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İkitelli Organize Sanayii Sitesindeki bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Manchester City ve Interli taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadına giriş yapmaya başladı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Finali hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ayrı ayrı kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Infantino'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da sağanak sonrası su taşkını yaşandı
İç Anadolu ve Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda temenni ediyorum uzlaşmayla bir sonuç çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti
Düzensiz göçmenlerin alıkoyma girişimi üzerine operasyonla kurtarılan Türk gemisi yoluna devam ediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti

Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın ailesine taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet