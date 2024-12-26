Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kabule ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesi kullanıldı.
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