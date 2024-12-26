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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Alper Şaşmaz  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kabule ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesi kullanıldı.

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