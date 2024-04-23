Dolar
32.59
Euro
34.78
Altın
2,305.91
ETH/USDT
3,180.80
BTC/USDT
65,945.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 23 Nisan, kahramanca bir direnişin ve sarsılmaz bir kararlılığın sembolüdür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti
Çocukların gözünden Milli İstihbarat Teşkilatı
İBB'ye bağlı Metro İstanbul, "temas" sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemlerinin devam ettiğini bildirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'yı kabul etti

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi

GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretinin çıktıları neler?

GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretinin çıktıları neler?
IKBY Başkanı Barzani, Türkiye'nin zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür etti

IKBY Başkanı Barzani, Türkiye'nin zor zamanlarda yaptığı yardımlar için teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet