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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Mustafa Hatipoğlu  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal'de marttaki seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken, yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall'ın 25 Mayıs Afrika Günü'nü de tebrik etti.

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