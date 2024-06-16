Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,558.20
BTC/USDT
66,511.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini belirtti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve tüm Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Türk Kızılay yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği
Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, kaybolan genç aranıyor
Bakan Uraloğlu, çelik ağ uygulamasıyla Türkiye'nin yol güvenliğini sağladıklarını bildirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te Okluk Millet Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı'ndaki dijital gösterim ekranında yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın kalplerimize huzur, Filistin ve Sudan'a barış getirmesini diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın kalplerimize huzur, Filistin ve Sudan'a barış getirmesini diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet