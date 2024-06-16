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Türk Kızılay yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesiyor

Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında 128 bin kurban hissesine ulaşan Türk Kızılay, yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesimlerine başladı.

Abdullah Sarica  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Türk Kızılay yurt içinde ve 19 ülkede kurban kesiyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında dernek, 128 bin kurban hissesi vekaleti aldı.

Kızılay, bayram namazının ardından Türkiye'nin yanı sıra Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 19 ülkede kurban kesimlerini başlattı.

Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlarla ilgili anlık bilgi verilirken, kesim aşamaları da videoyla kayıt altına alınıyor. Bayramın ilk üç günü gerçekleştirilen kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik edecek.

Kurbanların 3,8 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor

Vekaletle kestiği kurbanlarla yaklaşık 3,8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, yurt içindeki kesimlerden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kızılay, kavurma konservelerinin büyük bölümünü bu yıl deprem bölgesindeki afetzede ailelere dağıtacak. Konserveler aynı zamanda ülke genelindeki Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Yurt dışında kesilen kurbanların etleri soğuk zincir korunarak anında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

400 bin kavurma konservesi Gazze'ye ulaştırılacak

Bu yıl Gazzelilere yönelik özel planlama yapan Kızılay, yardımların geçişiyle ilgili aksamaların yaşandığı bölge için uzun ömürlü kavurma konservesi hazırlayacak.

Kurban kampanyasının Gazze ayağı, hayırseverlerin yoğun ilgisi üzerine genişletildi. Türkiye'de kesilen kurbanlıkların paylarından hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi iyilik gemileriyle Gazze'ye ulaştırılacak.

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