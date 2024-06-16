Kurban pazar yerleri ve kesimhanelerde ilk gün yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu.
Ankara/Erzurum/İstanbul/Niğde
Ankara
Bayram namazının ardından belediyelere ait kurban kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için sıra bekledi.
Kurbanlıklar, raylı sistemlerde kesildikten sonra küçük parçalara ayrıldı. Daha sonra hisse sayısı kadar eşit parçalara bölünen etler, sahiplerine dağıtıldı.
Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA
Kurbanlığı almak için son günü bekleyen vatandaşlarla satıcılar arasında pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıkların hepsini elden çıkarmak isteyen satıcılar, bayramın ilk gününde pazarlıkların daha sıkı geçtiğini belirterek, fiyatları düşük tuttukları değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul
Kent genelindeki camilerde eda edilen bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban vazifelerini yerine getirmek için belediyelerin kurduğu kesim alanlarına gitti.
Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar ise satış alanlarında hareketlilik oluşturdu.
Satış noktalarında uygun fiyata kurbanlık hayvan bulmak için arayışlarını sürdürenler, besicilerle girdikleri pazarlık sonucu kurbanlıklarını satın alıyor.
Maltepe'de Büyükbakkalköy ve Ataşehir'de Ferhat Paşa Mahallesi'nde kurulan kurban satış ve kesim yerlerinde, kurbanlık almaya ve kesime gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.
Ellerindeki kurbanlıkların satışını tamamlayarak sahiplerine teslim eden bazı besiciler de kurdukları çadırları topladı.
Besiciler bayramın gelmesiyle kurbanlık fiyatlarını düşürdü
Ümraniye Belediyesince Hekimbaşı Spor Tesisleri'nin yanına kurulan kurban pazarı ve kesim noktasında hareketlilik sürüyor. Alanda bir yandan kurban kesim işlemleri yapılırken diğer yandan da satışlar devam ediyor.
Bayramın birinci gününde kurbanlık fiyatlarında indirime giden satıcılar, ellerindeki hayvanları bitirerek memleketlerine dönmek istiyor.
Kurbanlık hayvanlarını bayramdan önce satanlar ise kurdukları çadırları söküp, eşyalarını toplayarak dönüş yolculuğu için hazırlık yapıyor.
Bahçelievler Belediyesi'ne ait büyükbaş kesim alanında kurbanlıkların kesimi sistemli şekilde yapılıyor. Kesimler verilen sıra numarasına göre görevlilerin koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.
Kurban etini teslim alan vatandaşlar alandan ayrılırken, diğerleri ise belediye tarafından kurulan çadırda kesim sırasının gelmesini bekliyor. Çadırdaki masalarda bekleyenler için çeşitli ikramlar servis ediliyor.
Belediye ekiplerince, vatandaşlara kurban etlerini koymaları için üzerinde belediye logosu bulunan poşetler dağıtılıyor.
Erzurum'da mobil mezbahalarda yoğunluk
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 yıl önce hizmete sunulan mobil mezbahalar, Kurban Bayram'nda rağbet görüyor.
Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı yanında kurulan mezbahalarda, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda kolaylıkla yerine getirmesi sağlanıyor.
Bayram namazını kıldıktan sonra sıra numaralarına göre mezbahalara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA
Mezbahalarda kurbanlarını kestiren vatandaşlar, etlerini fileli bir şekilde araçlarına yükleyerek alandan ayrıldı.
Öte yandan alan dışında kurban kesimlerinin yasaklanması sayesinde kentteki cadde ve sokaklar temiz kaldı.
Mezbaha önünde bir kişinin güneşten etkilenmemek için elinde şemsiyeyle beklediği bir vatandaşın da yerde oturan ineğine yaslandığı görüldü.
Vatandaşlardan Köksal Çakır, gazetecilere, kurbanının kesimi için sıra beklediğini söyledi.
Belediyenin bekleyenlere ikramları olduğunu ifade eden Çakır, "Böyle bir hizmet güzel, belediyeye teşekkür ediyoruz. Kapımızda kendimiz kessek daha iyi olur ama hem rahatsızlık hem de kan ve pislik sıkıntı oluyor. Ayrıca sinek falan da rahatsız ediyor. Böyle hizmet güzel, belediyenin hizmeti çok güzel. El temiz, ayak temiz, güzel hijyenik kesiyorlar. Arabamıza atıp götürüyoruz." diye konuştu.
Niğde
Niğde'de bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, Niğde Belediyesinin belirlediği alanlarda kurbanlıklarını kesti. Bazı vatandaşlar da kurbanlıklarını, belediyeye ait kesimhanede, hijyenik ortamda kestirdi.
Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA
Kurbanının kesilmesini bekleyen Cumali Gündoğdu, AA muhabirine, kesimde 9. sırada yer aldığını belirterek, hereksin bayramını kutladı.
Pazarda hayvan satan İsmail Akkaş da satışların geçen seneye göre biraz düştüğünü, 150 kurbanlıktan 50'sini satabildiğini ifade etti.
Nevşehir
Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde belediyelerce izin verilen kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.
Bayram namazının ardından vatandaşlar kurban kesim alanlarına geçti.
Kentte, kurban kesiminden hisse dağıtımına profesyonel yöntemlerle hizmet veren özel alanlar rağbet gördü.
Kayseri
Kayseri'de, bayram namazının ardından hem hayvan pazarları hem kesim alanlarında hareketlilik yaşanıyor.
Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Beştepeler kurban pazarına gelen vatandaşlar kurbanlıklarını seçiyor.
Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesecekleri alana götürmek üzere araçlarına yüklerken, bazıları da hayvanları belediye mezbahasında kestiriyor.
Hayvan yetiştiricisi Ali Evcil, AA muhabirine, Yuvalı Mahallesi'nden 250 küçükbaş hayvan getirdiğini ve yarısını sattığını söyledi.
Bayram öncesi satışların çok iyi gittiğini vurgulayan Evcil, küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 10 bin liranın altında satıldığını dile getirdi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki kesim alanına gelen Fatih Çakmak ise satın aldığı küçükbaş kurbanını temiz bir alanda kestirdiğini, burada kesim yapılıp parçalara bölündüğünü, bunun da kendileri için kolaylık olduğunu kaydetti.
Yozgat
Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazının ardından belediye tarafından belirlenen hayvan kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesti.
Genellikle büyükbaş kurbanlıklar uzman kasaplar tarafından kesilirken, kurban sahipleri et ve kemikleri parçalama işini üstlendi.
Bazı vatandaşlar ise aldıkları kurbanlıkları kesecekleri alana götürmekte zorlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.