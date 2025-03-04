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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti

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