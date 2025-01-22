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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AK Parti Milletvekili İyimaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ocak'ta hayatını kaybeden İyimaya'nın Ankara'daki ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

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