Dolar
26.78
Euro
28.74
Altın
1,927.22
ETH/USDT
1,634.70
BTC/USDT
25,738.00
BIST 100
8,236.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." dedi.

05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Putin'le görüşme) Başta tahıl koridoru, pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır. Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir. Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz
Zeytinburnu'nda arızalanan metrobüsün yolcuları durağa yürüdü
100. Yıl Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun başkanlığında toplandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi bölgesinin, küresel enerjinin merkezi haline getirme hedefine yaklaşıyoruz

GÖRÜŞ - Soçi zirvesinden ne çıktı?

GÖRÜŞ - Soçi zirvesinden ne çıktı?
Kutu ve siftahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırası olarak saklayacak

Kutu ve siftahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırası olarak saklayacak
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Liderlerimizin New York'ta gerçekleştireceği buluşma için zemin hazırlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet