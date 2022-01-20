Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'nin onuruna yemek verdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin onuruna akşam yemeği verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutta verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Yemekte, Cumhurbaşkanlarına, eşleri Emine Erdoğan ile Gabriela Rodriguez de Bukele de eşlik etti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmede, Cumhurbaşkanı Bukele'ye "Dünya Beşten Büyüktür" ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitaplarını imzalayarak hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.