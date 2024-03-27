Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da miting sonrasında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.
Miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet eden Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız." demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum." dedi.
Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim." ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız." yanıtını verdi.
— Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 27, 2024
— Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum
— 20 yıldır seninle beraberim. Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaşlı teyze ile sohbet etti https://t.co/AwzZAtLIH4 pic.twitter.com/kd4N38jGas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.