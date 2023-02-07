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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden Adıyaman Milletvekili Taş'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 07.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden Adıyaman Milletvekili Taş'ın ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde (Adıyaman Valiliği), ilde yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına destek için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla aradı. Erdoğan, Karaismailoğlu vasıtasıyla depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ın ağabeyi Ahmet Taş ile konuştu.

Taş ailesine başsağlığı dileyen Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Rabb'im inşallah Yakup kardeşimizi, şehitler sınıfına dahil eder. Tabii Hanımefendi de aynı şekilde bu şehadet şerbetini içti. Bütün Taş ailesine en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de bölgeyi dolaşacağım, Adıyaman'a da uğrayacağım inşallah. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, "Bütün aileye, cenaze namazına katılacak tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ruhu şad olsun. Biz de Ankara'dan 'Fatihalarımızı gönderelim inşallah." dedi.

Milletvekili Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Bu arada merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı apartmanda yakalanan ve binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yakup Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

Taş için kılınan cenaze namazında yakınları ve çok sayıda vatandaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da saf tuttu.

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