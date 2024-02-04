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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz." dedi.

04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz." diye konuştu.

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