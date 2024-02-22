Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi https://t.co/Ag6HjGuIID pic.twitter.com/TV6jYCRb8S— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 22, 2024
Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.
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