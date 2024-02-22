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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.

Mümin Altaş  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.




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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
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