Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.
İstanbul
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
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