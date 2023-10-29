Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,785.60
BTC/USDT
34,120.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi geçit töreninde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Hüsnü Kazım Özler'in Uşak'ta çektiği "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafla oluşturulmuş görsele de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığından 100.yıl mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaşıldı.

"Başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasında ve bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Tam 100 yıl önce ağır bedeller ödeyerek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız
İletişim Başkanı Altun: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı
PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrailli yetkililerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik) iftiralarını kesinlikle reddediyoruz

ASELSAN'ın eski ve mevcut çalışanları "Cumhuriyet Yürüyüşü"nde buluştu

İngiltere Kralı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

İngiltere Kralı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor

Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına iz bırakacak etkinlikler yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet