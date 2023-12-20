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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti.

Mümin Altaş  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti

Ankara

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.


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