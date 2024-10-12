Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
İstanbul
Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti https://t.co/2DMPalgBkg pic.twitter.com/PmrSCgyyQe— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 12, 2024
Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.