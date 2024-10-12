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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/TCCB

İstanbul

Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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