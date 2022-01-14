Dolar
13.51
Euro
15.42
Altın
1,817.13
ETH/USDT
3,281.50
BTC/USDT
42,834.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

Mustafa Hatipoğlu, Berk Özkan   | 14.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile deniz yoluyla Çengelköy'e geçti.


Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor
Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi
Almanya'nın büyümesinin 5'te 1'i BioNTech'ten
Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 seviyesiyle sınırladık