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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı

21.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme ve ihracattaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon arttı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Erdoğan, "Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

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